Sirignano celebra la salute dei bambini con la Giornata di Prevenzione Pediatrica in Piazza

Sirignano (AV) – Una domenica all’insegna della salute, del gioco e della solidarietà. Il 5 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, il Comune di Sirignano ha ospitato la Giornata della Prevenzione Pediatrica in Piazza, un evento organizzato dal Progetto S.A.I. Sirignano in collaborazione con l’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia diretta dal dott. G. Furcolo, con il patrocinio di ASL Napoli 3 Sud, del Comune e dell’associazione Arcipelago della Solidarietà ODV.

Visite gratuite per i più piccoli

La manifestazione ha offerto visite pediatriche specialistiche gratuite:

Dermatologia pediatrica con il dott. A. Prisco,

Gastroenterologia pediatrica con le dottoresse G. Elefante e G. De Toro,

Nutrizionistica pediatrica con la dott.ssa D. Mone.

Un’occasione importante per le famiglie, che hanno potuto ricevere consigli utili per la salute dei bambini in un contesto accogliente e accessibile.

Prevenzione e divertimento

Accanto ai controlli medici, la giornata ha offerto anche momenti di svago: scivoli gonfiabili, giochi per i più piccoli e persino un carretto di popcorn e zucchero filato per regalare dolci sorrisi. Un mix di benessere e divertimento che ha reso l’iniziativa una vera festa della comunità.

Un evento inclusivo

La manifestazione si è caratterizzata anche per la sua attenzione all’inclusione: l’infopoint multilingue (italiano, inglese, spagnolo, arabo, ucraino, russo e francese) ha garantito l’accessibilità a tutte le famiglie del territorio, comprese quelle straniere.

Soddisfazione e partecipazione

L’evento, aperto a tutte le famiglie, ha riscosso grande partecipazione e ha rappresentato un momento di sensibilizzazione fondamentale. Come sottolineano gli organizzatori, “la prevenzione parte dai più piccoli e si costruisce con gesti concreti, avvicinando la sanità al territorio e trasformandola in un’esperienza positiva e condivisa”.

Con la Giornata della Prevenzione Pediatrica, Sirignano ha così dimostrato come salute, solidarietà e gioia possano camminare insieme.