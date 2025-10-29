Moschiano, dal Comune un ringraziamento al Presidente De Luca per il sostegno dopo l’incendio

MOSCHIANO – L’Amministrazione comunale di Moschiano ha espresso, attraverso un post ufficiale sulla propria pagina Facebook, un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per il tempestivo intervento a favore del Comune colpito dal recente incendio doloso che ha danneggiato i nuovi locali comunali.

Il Sindaco, a nome proprio, dell’intera Amministrazione Comunale e della comunità di Moschiano, ha voluto ringraziare il Presidente De Luca per aver concesso un finanziamento di somma urgenza, destinato ai lavori di ripristino e messa in sicurezza degli spazi comunali danneggiati.

Nel messaggio di gratitudine sono stati citati anche la dottoressa Roberta Santaniello, il dottor Italo Giulivo e il dottor Massimo Cavallaro della Protezione Civile Regionale, per la disponibilità e il supporto offerti nel percorso di accesso ai fondi regionali.

“Un segno concreto di attenzione e vicinanza alle comunità locali – si legge nel messaggio – che ci consente di intervenire prontamente per garantire i servizi comunali ai cittadini.”

Il post sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra istituzioni, definita “la via maestra per affrontare con efficacia le difficoltà e costruire insieme il futuro dei nostri territori.”

“Grazie ancora Presidente!” – conclude il messaggio firmato Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Moschiano.