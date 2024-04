AVELLA. Procedura Negoziata per la Concessione del Parco San Pietro: Opportunità per Operatori del Settore Ambientale e Sociale

Il Comune di Avella ha annunciato l’avvio di una procedura negoziata per la concessione dell’area denominata “Parco San Pietro”, in esecuzione della Determina Dirigenziale n° 84 RG n° 162 del 08.04.2024. Questa iniziativa mira a individuare soggetti interessati alla gestione in concessione di questo spazio, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e la fruizione sostenibile di questo importante patrimonio territoriale.

Si avvisa che l’Amministrazione Comunale non assume alcun vincolo riguardo alla prosecuzione della procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Tuttavia, l’interesse manifestato da parte degli operatori del settore ambientale e sociale potrebbe rappresentare un passo significativo verso la valorizzazione di questo spazio pubblico.

L’oggetto della manifestazione d’interesse è l’affidamento della gestione in concessione del servizio di gestione dell’area denominata Parco San Pietro. Tra le attività previste per il concessionario, vi sono l’apertura continuativa al pubblico della struttura, la custodia e vigilanza delle aree, la gestione delle attività, gli interventi di manutenzione ordinaria, e la pulizia e manutenzione del verde.

L’affidamento avrà una durata di 12 anni dalla firma del contratto, con un canone annuale a base di affidamento di € 600,00 oltre IVA per i primi 3 anni, e € 1.000,00 oltre IVA per gli anni successivi. Gli operatori interessati devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, inclusi requisiti di idoneità professionali e capacità tecniche e professionali.

La procedura negoziata sarà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica MePA, e gli operatori economici interessati a essere invitati devono inviare domanda di partecipazione via PEC all’indirizzo “utc.avella@pec.it” entro le ore 23:59 del 30.04.2024.

Si sottolinea che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune di Avella, che sarà libero di dare corso alla procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il Responsabile del Procedimento, arch. Pasquale Maiella, all’indirizzo email “ambiente@comune.avella.av.it” o telefonicamente al numero 0818259368.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per gli operatori del settore ambientale e sociale di contribuire alla valorizzazione di un importante spazio pubblico, promuovendo la sostenibilità e il benessere della comunità locale.