AVELLINO. Incidente sull’A16, Lamborghini sbatte contro guardrail e prende fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 20 novembre, sono intervenuti sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 46 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un autovettura, la quale prima finiva contro il guardrail e poi prendeva fuoco. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. I due uomini a bordo non hanno subito grosse conseguenze tanto da essere visitati sul posto dai sanitari del 118 interventi, senza fare ricorso al ricovero ospedaliero. La corsia è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento e fino al ripristino della carreggiata.