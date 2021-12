AVELLINO. Incidente stradale tra due veicoli in via Rotondi

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 13 dicembre, sono intervenuti in via Generale Giacomo Rotondi, sempre ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo dei veicoli quattro ragazzi, di cui uno rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso, mentre gli altri tre non riportavano grosse conseguenze ma venivano anch’essi trasportati in ospedale per essere sottoposti a controlli medici. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

