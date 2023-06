AVELLINO. Inaugurazione mostra personale di Franco Carrarelli

Franco Carrarelli, uno degli esponenti più prestigiosi della pittura campana contemporanea, nel prossimo fine settimana esporrà alcuni dei suoi lavori presso il Circolo della stampa di Avellino, corso Vittorio Emanuele.

Il maestro, che ama definirsi “atripaldese purosangue e irpino DOC”, ha alle spalle una lunga e fruttuosa carriera artistica iniziata nel lontano 1966. Nelle sue tele, caratterizzate da temi e tecniche differenti nell’arco di mezzo secolo, non ha mai dimenticato le proprie origini. È riuscito ad imprimere alla sua arte sfumature originali e accurate che fanno da cornice all’eterna ricerca della bellezza, per dare sfogo all’ispirazione in contenuti impegnati e intrisi di significati nascosti. La sua arte è pura e semplice, riuscendo a rappresentare le vicende della vita con naturalezza nella loro cruda realtà.

La mostra sarà inaugurata venerdì 16 giugno alle ore 17.30 e sarà visitabile fino a domenica 18.