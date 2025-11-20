AVELLINO. Il procuratore Domenico Airoma verso il trasferimento a Napoli Nord: attesa la ratifica del Csm

Si avvia alla conclusione l’esperienza avellinese del procuratore della Repubblica Domenico Airoma, che entro fine anno lascerà la guida della Procura di Avellino per assumere un nuovo incarico alla Procura di Napoli Nord. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a dare il via libera definitivo al trasferimento.

Airoma era tra i magistrati candidati alla guida di quella sede giudiziaria, in una rosa che comprendeva anche Raffaele Cantone, il quale ha successivamente scelto di orientarsi verso la Procura di Salerno, lasciando così strada libera alla nomina del procuratore avellinese.

Durante il suo incarico ad Avellino, Airoma ha coordinato numerose attività investigative, in particolare nel settore della pubblica amministrazione e della gestione degli enti locali. Tra le indagini più note rientra quella che ha coinvolto l’allora sindaco Gianluca Festa, culminata con l’esecuzione di misure cautelari e con le conseguenti dimissioni dell’ex primo cittadino.

Con il passaggio a Napoli Nord, per la Procura irpina si apre ora una nuova fase, in attesa che il Csm avvii le procedure per individuare il successore alla guida dell’ufficio.