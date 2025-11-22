Qualiano, donna accoltellata nel piazzale di casa: è gravissima. Indagano i Carabinieri

Momenti di terrore nella serata di oggi a Qualiano, nel Napoletano. Intorno alle 21.30, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel Parco Cerqua dopo una segnalazione relativa a una donna ferita.

Secondo una prima ricostruzione, una 35enne sarebbe stata accoltellata più volte in diverse parti del corpo nel piazzale antistante la sua abitazione. L’aggressore, un uomo la cui identità non è ancora nota, si sarebbe poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, trovata in condizioni gravissime, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, raccogliere eventuali testimonianze e individuare l’autore dell’aggressione. Al momento non si esclude alcuna pista.