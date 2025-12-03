Avellino celebra Santa Barbara: sabato il raduno dei Marinai d’Italia in Piazza Libertà

Si rinnova anche quest’anno la celebrazione della Festa di Santa Barbara, patrona dei Marinai, organizzata dal gruppo avellinese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre, quando le rappresentanze campane dell’ANMI si ritroveranno nel cuore del capoluogo per una mattinata dedicata al ricordo e alla tradizione.

Il programma della cerimonia prevede il raduno dei partecipanti alle 9.30 in Piazza Libertà, nei pressi del Palazzo della Provincia. Da qui prenderà avvio il corteo che raggiungerà il Monumento “Nati sui Monti Caduti sul Mare” in Piazza Kennedy, luogo simbolo del legame tra Avellino e il mondo marittimo.

Alle 10.00 è previsto lo schieramento dei partecipanti, la sistemazione dei vessilli e delle rappresentanze, quindi l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in omaggio ai Caduti del mare. Seguiranno la Preghiera del Marinaio e gli interventi del presidente del gruppo avellinese Antonio Picariello e del delegato regionale luogotenente Giuseppe Palatucci, che prenderà parte alla manifestazione.

Alla celebrazione sono state invitate le autorità civili, militari e religiose della città e della provincia, oltre ai rappresentanti della Marina Militare, delle Capitanerie di Porto di Salerno e Castellammare di Stabia, del 232esimo Reggimento Trasmissioni e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Un momento di memoria e condivisione che, come ogni anno, unisce la comunità nel segno dei valori e della storia della Marina italiana.