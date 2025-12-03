Nasce il movimento politico“La Destra Avellinese”

Nasce oggi il movimento politico di Destra – “La Destra Sociale Avellinese” – il neo gruppo ha deciso di prendere ufficialmente le distanze dal partito di Governo Fratelli d’Italia in provincia di Avellino in quanto non rappresentato dall’attuale organo Direttivo.

Un partito politico così storico e radicato come Fratelli d’Italia, non dovrebbe avere in una provincia come quella di Avellino che ha dato i natali a numerosi esponenti politici della Destra, una rappresentanza che di fatto sta riesumando i vecchi scheletri della Democrazia Cristiana. È fondamentalmente e moralmente sbagliato proseguire per questa linea; Fratelli d’Italia ha una sua identità, una sua storia che affonda nel tempo e riscopre le sue radici in Alleanza Nazionale e nel Movimento Sociale Italiano e vedere oggi questi disgustosi e stomachevoli inciuci politici volti ad avere posti di potere e non ad affermare la vera natura e la vera identità.

Oggi chi frequenta la sede di Avellino può notare che essa non è la fucina di idee e politici che un tempo era quella dei partiti antecedenti ma una vera e propria cattedra di potere, dove c’è una sola persona a dettare e un “esercito” – ormai son pochi e i veri rappresentanti della Destra sono stati epurati – pronto ad eseguire ogni ordine.

Il nostro gruppo nasce per questo; salvare l’essenza vera della Destra Irpina e trasmetterla ai ragazzi, coloro i quali un giorno dovranno raccogliere il testimone di tutti i partiti. Siamo pronti ad accogliere quanti desiderano stare dalla nostra parte. Arditamente a Destra!