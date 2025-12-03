Campania, scatta l’allerta meteo gialla: forti temporali fino alle 14 di domani 4 dicembre

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, lunedì 4 dicembre. La struttura regionale segnala l’arrivo di una nuova ondata di maltempo che interesserà diverse zone del territorio, con particolare attenzione alle aree interne.

Secondo quanto comunicato, sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, che potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento e fenomeni di forte instabilità atmosferica. I settori maggiormente esposti sono:

• Zona 4: Alta Irpinia e Sannio

• Zona 5: Tusciano e Alto Sele

• Zona 7: Tanagro

• Zona 8: Basso Cilento

Rischi e fenomeni attesi

I temporali, anche localmente molto forti, potrebbero generare una serie di criticità connesse al rischio idraulico e idrogeologico, tra cui:

• allagamenti in aree depresse e urbanizzate

• esondazioni di piccoli corsi d’acqua

• possibili frane o smottamenti

• caduta massi nelle zone più fragili del territorio

La Protezione Civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree già colpite da precipitazioni nei giorni precedenti, dove i suoli risultano più saturi e vulnerabili.

Raccomandazioni alla popolazione

Si raccomanda ai cittadini di:

• limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità della perturbazione

• evitare sottopassi, zone esposte a forti ristagni d’acqua e corsi d’acqua in piena

• prestare attenzione a possibili cadute di rami o detriti trasportati dal vento

• rispettare eventuali indicazioni delle autorità locali

L’allerta resterà attiva fino alle ore 14 di domani, con un aggiornamento previsto in base all’evoluzione delle condizioni meteo.