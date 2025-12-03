Campania, scatta l’allerta meteo gialla: forti temporali fino alle 14 di domani 4 dicembre

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, lunedì 4 dicembre. La struttura regionale segnala l’arrivo di una nuova ondata di maltempo che interesserà diverse zone del territorio, con particolare attenzione alle aree interne.
Secondo quanto comunicato, sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, che potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento e fenomeni di forte instabilità atmosferica. I settori maggiormente esposti sono:
• Zona 4: Alta Irpinia e Sannio
• Zona 5: Tusciano e Alto Sele
• Zona 7: Tanagro
• Zona 8: Basso Cilento
Rischi e fenomeni attesi
I temporali, anche localmente molto forti, potrebbero generare una serie di criticità connesse al rischio idraulico e idrogeologico, tra cui:
• allagamenti in aree depresse e urbanizzate
• esondazioni di piccoli corsi d’acqua
• possibili frane o smottamenti
• caduta massi nelle zone più fragili del territorio
La Protezione Civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree già colpite da precipitazioni nei giorni precedenti, dove i suoli risultano più saturi e vulnerabili.
Raccomandazioni alla popolazione
Si raccomanda ai cittadini di:
• limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità della perturbazione
• evitare sottopassi, zone esposte a forti ristagni d’acqua e corsi d’acqua in piena
• prestare attenzione a possibili cadute di rami o detriti trasportati dal vento
• rispettare eventuali indicazioni delle autorità locali
L’allerta resterà attiva fino alle ore 14 di domani, con un aggiornamento previsto in base all’evoluzione delle condizioni meteo.