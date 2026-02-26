Avellino Basket a Roma: incontro con Unicusano, il legame si rafforza

Non solo campo, non solo risultati. L’Avellino Basket costruisce il proprio percorso anche fuori dal parquet, e lo fa consolidando un rapporto che va oltre la semplice sponsorizzazione. La giornata vissuta a Roma, nella sede dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, rappresenta molto più di una visita istituzionale: è la conferma di una visione condivisa.

La squadra, lo staff tecnico e la dirigenza biancoverde sono stati accolti dai vertici dell’Ateneo e dal dottor Stefano Ranucci, in un clima di confronto e collaborazione. Un momento utile per rafforzare una sinergia nata su basi solide, fatta di valori comuni e di un progetto che guarda al futuro.

Sport e formazione, due mondi che si intrecciano. Disciplina, sacrificio, crescita personale: principi che appartengono tanto al campo quanto all’università. Ed è proprio su questa linea che si sviluppa il rapporto tra Avellino Basket e Unicusano, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nel loro percorso, dentro e fuori dallo sport.

Nel corso dell’incontro spazio anche ai protagonisti. Il presidente Giuseppe Lombardi e la responsabile marketing Francesca Theodosiu hanno illustrato il modello organizzativo di una società sportiva e il posizionamento di un brand nel mondo dello sport business. Un confronto diretto, concreto, che ha messo in luce le dinamiche e le sfide di un progetto ambizioso.

Significativo anche l’intervento di Federico Mussini, esempio concreto di questo connubio: atleta e laureato proprio all’Università Niccolò Cusano. Il suo racconto ha dato voce a una realtà sempre più diffusa, quella di chi riesce a conciliare carriera sportiva e percorso accademico.

Le parole del presidente Lombardi vanno nella stessa direzione: rafforzare un legame che non si limita alla visibilità del marchio, ma che affonda le radici in una condivisione autentica di obiettivi e responsabilità. Un rapporto che cresce e si consolida, giorno dopo giorno.

La visita si chiude con una sensazione chiara: Avellino Basket e Unicusano non stanno semplicemente collaborando, stanno costruendo qualcosa insieme. Un percorso fatto di crescita, opportunità e visione, destinato a svilupparsi ben oltre questa stagione.