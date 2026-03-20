Avellino, “Appuntamento con l’autore”: presentazione del libro “Voglio vivere così” di Gaetana Aufiero

AVELLINO — Nuovo appuntamento culturale in città con la rassegna “Appuntamento con l’autore”, promossa da “Insieme per Avellino e per l’Irpinia” e dal Cinecircolo Santa Chiara.

L’incontro è in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 presso il Salone Ipogeo della Chiesa “Santa Maria Regina di Costantinopoli”, in Corso Umberto I ad Avellino, e sarà dedicato alla presentazione del libro “Voglio vivere così” di Gaetana Aufiero.

Il volume raccoglie una serie di racconti che, tra fughe, capricci e momenti di leggerezza, invitano a riscoprire la bellezza della vita anche in un periodo complesso come quello della pandemia. Protagoniste sono figure femminili forti, indipendenti e coraggiose, capaci di andare oltre regole e convenzioni per seguire le proprie passioni e il desiderio di libertà.

Tra i racconti più significativi, quello della madre e moglie protagonista di “Viaggiare tra le follie del mondo”, simbolo di una quotidianità segnata dal lockdown ma anche dalla ricerca di nuovi spazi interiori.

L’opera ha ottenuto il riconoscimento del premio “L’inedito – Sulle tracce di De Sanctis”, promosso dalla casa editrice Delta 3.

All’incontro interverranno Andrea Gennarelli (Cinecircolo Santa Chiara) e Pasquale Luca Nacca (“Insieme per Avellino e per l’Irpinia”).

Relatori saranno Floriana Guerriero, Paolo Saggese e Gaetana Aufiero, mentre le letture saranno affidate alle voci narranti di Tilde D’Ambrosio e Marianna Rossi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto culturale e letterario, aperta a tutti gli appassionati di lettura e di narrativa contemporanea.