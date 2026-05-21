Samurai Jay al Vulcano Buono il 23 maggio alle 17.00

Sabato 23 maggio, alle ore 17:00, Piazza Capri al Vulcano Buono ospiterà il firmacopie di Samurai Jay, tra gli artisti più apprezzati e seguiti della nuova scena musicale italiana. Reduce dal successo della hit “Ossessione”, primo disco di platino dell’ultimo Festival e per settimane tra i brani più ascoltati su Spotify, l’artista incontrerà i fan in occasione dell’uscita del nuovo album “AMATORE”, in uscita venerdì 22 maggio. Quello in programma al Vulcano Buono sarà l’unico firmacopie in Campania, un appuntamento esclusivo dedicato ai fan che desiderano vivere da vicino l’esperienza musicale e artistica di Samurai Jay.

L’evento è riservato esclusivamente ai possessori del CD o del Vinile “AMATORE”. Ogni copia acquistata darà diritto a un solo pass numerato digitale. Per partecipare sarà necessario scaricare l’App Vulcano Buono, registrarsi nella sezione Eventi e selezionare il firmacopie dedicato a Samurai Jay. Ogni utente potrà richiedere fino a un massimo di due pass digitali, non stampabili, da esibire tramite QR Code il giorno dell’evento. I minorenni potranno accedere accompagnati da un solo maggiorenne.

COME PARTECIPARE

Accesso prioritario sarà garantito ai fan che acquisteranno il CD o il Vinile “AMATORE” nello store Mondadori del Vulcano Buono. In questo caso, l’ingresso avverrà secondo l’ordine numerico assegnato al momento dell’arrivo. Inoltre, gli acquisti effettuati nello store del Centro consentiranno di ottenere 5 punti extra validi per la raccolta punti dell’App Vulcano Buono. I CD e i Vinili saranno disponibili alla Mondadori a partire dalle ore 10:00 di venerdì 22 maggio, fino a esaurimento scorte.

L’ORGANIZZAZIONE

Per garantire la migliore organizzazione dell’evento, saranno previste due file distinte: una prioritaria per gli acquisti effettuati presso il Mondadori del Vulcano Buono e una dedicata agli acquisti online o effettuati presso punti vendita esterni al Centro. Particolare attenzione sarà riservata alle persone con disabilità o con esigenze specifiche, per le quali sarà garantito accesso prioritario e servizi dedicati. Durante il firmacopie sarà inoltre possibile realizzare una foto ricordo con l’artista: gli scatti saranno effettuati esclusivamente dallo staff del Centro utilizzando gli smartphone dei partecipanti. Samurai Jay accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sonorità contemporanee e radici personali, raccontando attraverso “AMATORE” un percorso artistico autentico e internazionale che sta conquistando il pubblico italiano.

Il regolamento completo dell’evento è disponibile all’Infopoint del Centro e sul sito ufficiale del Vulcano Buono.