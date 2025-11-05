Avellino, aperta la prevendita per Gruppo Lombardi Avellino Basket – Libertas Livorno: si gioca sabato alle 20.30

Scatta ufficialmente la prevendita per il prossimo impegno casalingo del Gruppo Lombardi Avellino Basket, atteso sabato 8 novembre alle ore 20.30 al PalaDelMauro contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma www.go2.it e presso i rivenditori autorizzati. Inoltre, sarà possibile acquistare i ticket direttamente al botteghino del PalaDelMauro secondo i seguenti orari:

• Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 fino all’inizio della partita.

La società sottolinea nuovamente ai tifosi che la gara si giocherà sabato alle ore 20.30 e invita a provvedere per tempo all’acquisto dei tagliandi, soprattutto in considerazione della nuova normativa sui biglietti nominativi, utilizzabili esclusivamente dalla persona indicata al momento dell’acquisto. Sarà necessario esibire un documento di identità per l’accesso.

Prezzi dei biglietti:

• Curva Sud: 8 €

• Tribuna Terminio Inferiore: 20 €

• Tribuna Terminio Superiore: 15 €

• Tribuna Montevergine Inferiore: 20 €

• Tribuna Montevergine Superiore: 15 €

• Tribuna VIP: 40 €

Il club chiama a raccolta l’intero popolo biancoverde per sostenere la squadra in un match importante per la stagione 2025/2026.

Atmosfera, tifo e calore saranno come sempre fondamentali.

Tutti al PalaDelMauro: appuntamento sabato alle 20.30.