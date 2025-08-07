Avellino, al via la prevendita per il settore ospiti della trasferta di Cerignola

L’U.S. Avellino 1912 ha ufficialmente annunciato l’apertura della prevendita per i tifosi biancoverdi in vista della partita contro l’Audace Cerignola, in programma domenica 10 agosto 2025 alle ore 20:30 allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola.

Da domani mattina, venerdì 9 agosto, a partire dalle 10:00, sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti, disponibili in un numero limitato di 500 posti. Il prezzo stabilito per il tagliando è di 8 euro più 2 euro di diritti di prevendita. La vendita sarà esclusivamente riservata ai punti autorizzati del circuito Etes presenti nella provincia di Avellino e terminerà alle 19:00 di sabato 9 agosto.

Per quanto riguarda l’organizzazione degli spostamenti, la società ha fornito alcune indicazioni precise per i sostenitori avellinesi: è consigliato percorrere l’autostrada A/16 (Napoli-Canosa) fino al punto di raccolta designato presso l’uscita del casello di Candela (FG), dove sarà attivo un presidio delle forze dell’ordine. L’arrivo al luogo di ritrovo dovrà avvenire entro le 19:00 di domenica 10 agosto, preferibilmente con mezzi collettivi. Da lì, i tifosi saranno scortati fino al parcheggio riservato allo stadio.

La società raccomanda inoltre di evitare percorsi alternativi per raggiungere il “Domenico Monterisi”, al fine di garantire una gestione sicura e ordinata degli arrivi. Il club invita dunque i tifosi a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite, per una trasferta all’insegna della passione sportiva e del rispetto delle regole.