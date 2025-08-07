Tommaso Starace lascia il Napoli: “Dopo 50 anni è ora di fermarsi”

Dopo mezzo secolo al fianco del Napoli, Tommaso Starace ha deciso di dire basta. Lo storico magazziniere azzurro, un vero e proprio pilastro dello spogliatoio, ha annunciato il suo addio con un messaggio su Instagram, mettendo fine a settimane di chiacchiere e domande durante il ritiro estivo.

“Molti mi chiedono dove sono e perché non sono più con la squadra” ha scritto Starace “Dopo 50 anni di lavoro e dedizione per il mio Napoli, ho deciso di prendermi una pausa, godermi un po’ di riposo e passare più tempo con la famiglia. Ma il mio cuore resterà sempre con la squadra e con la città.”

Un pezzo di storia azzurra che si chiude, lasciando dietro di sé una scia di ricordi fatti di passione, dedizione e attaccamento ai colori. Ora toccherà al Napoli voltare pagina e trovare chi saprà raccogliere il testimone di una figura così importante per lo spogliatoio.