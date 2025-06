Avellino, al via i lavori al Partenio-Lombardi: ecco gli orari della biglietteria per la tessera “Branco”

Inizia una nuova fase per lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, dove sono ufficialmente partiti i lavori di adeguamento dell’impianto in vista della prossima stagione. Mentre si lavora al campo, alla sala VAR, ai tornelli e all’ammodernamento delle torri faro, l’U.S. Avellino 1912 comunica le modalità per la sottoscrizione della tessera “Branco”, parte della campagna di fidelizzazione per i tifosi biancoverdi.

La biglietteria dello stadio resterà aperta, dal 16 al 20 giugno, secondo il seguente calendario:

• Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13:00

• Martedì e giovedì dalle 15:00 alle 19:00

Nei giorni di sabato e domenica la biglietteria resterà chiusa. Resta comunque sempre disponibile la modalità online per aderire all’iniziativa e ricevere la tessera.

Il club ha fatto sapere che i nuovi orari validi per la fase successiva della campagna saranno resi noti nei prossimi giorni.

L’inizio dei lavori rappresenta un segnale forte per la città e per la tifoseria, che si prepara a vivere un’annata ambiziosa in uno stadio rinnovato.