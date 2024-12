Avellino: Al centro della salute lavorativa, un piano per prevenire lo stress e i rischi psicosociali

Venerdì 6 dicembre, alle ore 10.00, l’ASL di Avellino, guidata dal direttore generale Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ospiterà un evento di grande rilevanza per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Presso l’Aula Pastore, nella sede dell’ASL di Avellino in via degli Imbimbo, sarà presentato il “Piano Mirato di Prevenzione del Rischio Stress Lavoro Correlato e di altri Rischi Psicosociali”, un’iniziativa che punta a migliorare la gestione e la prevenzione dei rischi psicosociali nei contesti lavorativi.

Un piano per il benessere organizzativo

Lo stress lavoro-correlato rappresenta una delle principali sfide per la salute mentale e fisica dei lavoratori, specialmente nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e negli istituti bancari. L’obiettivo del piano è promuovere un approccio preventivo, partecipativo e sistemico nella valutazione e gestione di questi rischi, supportando le aziende nell’adozione di buone pratiche per garantire un ambiente di lavoro sano e sostenibile.

I protagonisti dell’evento

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli figure:

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante , Direttore Generale dell’ASL Avellino

, Direttore Generale dell’ASL Avellino Dott.ssa Maria Concetta Conte , Direttore Sanitario dell’ASL Avellino

, Direttore Sanitario dell’ASL Avellino Dott. Nicolino Rossi , Direttore del Dipartimento di Prevenzione

, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Rocco Graziano , Referente Regionale PRP – Piano Regionale di Prevenzione

, Referente Regionale PRP – Piano Regionale di Prevenzione Dott. Franco Morrone, Referente Regionale Programma P08

Ogni intervento sarà volto a illustrare le strategie organizzative e operative che le strutture coinvolte possono adottare per prevenire e gestire lo stress lavoro-correlato, focalizzandosi su una prospettiva che unisce prevenzione, efficacia e sostenibilità.

Un approccio innovativo e partecipativo

L’iniziativa mira a diffondere una nuova cultura del lavoro, basata sull’importanza della salute mentale e del benessere organizzativo. In particolare, si intende fornire strumenti concreti e assistenza tecnica per aiutare le aziende ad affrontare in modo strutturato i rischi psicosociali, promuovendo al contempo il benessere dei lavoratori.

Un appuntamento da non perdere

L’evento del 6 dicembre rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sull’importanza della prevenzione nei contesti lavorativi e sulle azioni necessarie per costruire ambienti di lavoro più sani e inclusivi. Una sfida collettiva che coinvolge istituzioni, aziende e lavoratori, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita e del lavoro.

La cittadinanza, i professionisti del settore e i rappresentanti delle aziende sono invitati a partecipare per approfondire le tematiche trattate e contribuire al dibattito su un tema cruciale per la salute pubblica e lavorativa.