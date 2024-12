FRANCESCO CICCHELLA SCELTO COME DIRETTORE ARTISTICO DEL CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA 2025

Imitatore, cantante, attore, showman, comico, musicista: è il poliedrico artista Francesco Cicchella il direttore artistico dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania. La Fondazione presieduta da Nicola Montanino ha deciso di affidare a lui la promozione degli eventi che animeranno la scia di spettacoli e manifestazioni, destinati a culminare nella grande festa del Martedì Grasso.

Un volto fresco, dinamico, versatile, che ben si coniuga con le caratteristiche di una Festa, quella del Carnevale di Palma Campania, che fa dell’inventiva, della goliardia e della spettacolarità delle sue magnifiche Quadriglie la sua carta vincente e inconfondibile. Al teatro comunale di Palma Campania, s’è tenuta la conferenza stampa di presentazione del neo direttore artistico.

Il presentatore Angelo Martino ha moderato gli interventi di Nicola Montanino, presidente della Fondazione, di Francesco Cicchella, direttore artistico, del consigliere comunale Nello Nunziata, delegato alla kermesse, e di Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania.

Queste le dichiarazioni di Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania: «Stiamo lavorando – con l’Amministrazione Comunale e con gli altri componenti della Fondazione – tutti insieme per dare a Palma Campania uno spettacolo meraviglioso. Quest’anno, il format sarà molto ricco e la presenza di un direttore artistico come Francesco Cicchella eleva la qualità della nostra amata Festa. La grande novità introdotta quest’anno sarà la doppia Sfilata e la doppia Messinscena, in modo da offrire alle nostre straordinarie Quadriglie lo spazio e la visibilità di meritano. In più, un’altra manifestazione particolare sarà quella dedicata interamente al sociale: il 9 gennaio avremo un evento speciale in compagnia della Lega del Filo d’Oro, l’ENS (Ente Nazionale Sordi) di Napoli e gli amici dell’associazione Le Muse per l’oro».

A seguire, il direttore artistico Francesco Cicchella: «Sono molto contento di poter dare il mio contribuito a questo evento. La mia è una scelta frutto di due sentimenti che nutro: anzitutto un forte campanilismo, visto che noi abbiamo dei prodotti che ci invidierebbero ovunque e che invece stentiamo a valorizzare; d’altro canto, appartenendo ad una generazione che si trova a metà tra il passato e il futuro, ho la volontà di dare risalto alle tradizioni della nostra terra, in cui il Carnevale di Palma Campania trova sicuramente uno spazio significativo e fondamentale. L’obiettivo è quello di lavorare bene per dare al Carnevale di Palma Campania il giusto lustro e visibilità».

Poi, è stata la volta del consigliere delegato Nello Nunziata: «Il Carnevale di Palma Campania cresce di anno in anno, ritagliandosi uno spazio importante non solo tra i Carnevali Storici d’Italia, ma anche tra gli eventi culturali nazionali in generale. La conferma della nostra partecipazione alla rassegna IPIC (Inventario del Patrimonio Immateriale Campano) dà il senso del forte impegno e passione che c’è qui a Palma Campania nell’organizzare un evento che rappresenta una vetrina di grande rilievo della nostra regione».

A chiudere il giro degli interventi, il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma: «Il Carnevale racchiude l’essenza di questa città. Sdoppiare la Sfilata e la Messinscena è un elemento di novità, che credo si rivelerà vincente. Il programma che si svolge nel tempo ci permette di vivere il Carnevale in tutta la sua vivacità e spettacolarità e quando la nostra città “vive” nei gruppi mascherati e dà risalto alle Quadriglie, c’è sicuramente una luce diversa che fa splendere la nostra realtà. Attorno a questa Festa c’è una grande passione e il nostro intento è quello di trasmetterla all’esterno, coinvolgendo sempre più persone. Un ringraziamento al direttore artistico Francesco Cicchella, che sicuramente sarà un valore aggiunto per far risaltare il nostro amato Carnevale».

Nell’ambito della conferenza stampa, è stato anche svelato il programma degli eventi che animeranno questi mesi che avvicineranno gli appassionati alla grande festa conclusiva del Carnevale di Palma Campania.