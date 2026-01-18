Avella-Sperone, Furti a raffica: colpi al calar del sole, residenti lasciati soli

Non si arresta l’ondata di furti che da giorni sta colpendo l’area Purgatorio di Avella, dove una banda di ladri d’appartamento continua ad agire con modalità ormai ben collaudate. I malviventi entrano in azione sempre alla stessa ora, tra le 18 e le 19, approfittando del calar del sole e prendendo di mira soprattutto abitazioni isolate, facilmente accessibili dai terreni retrostanti.

Nella giornata di ieri, intorno alle 18, sono stati registrati due tentativi di furto in altrettante abitazioni situate a breve distanza l’una dall’altra. In entrambi i casi, però, la presenza dei proprietari all’interno delle case ha costretto i ladri a una fuga precipitosa. Le telecamere di videosorveglianza hanno comunque immortalato i malviventi: volti coperti, movimenti rapidi e grande agilità nel saltare recinzioni e dileguarsi anche da altezze considerevoli.

Subito dopo i tentativi, sono stati allertati i carabinieri, ma all’arrivo delle pattuglie dei responsabili non c’era ormai più traccia. Poco più tardi, la stessa banda è riuscita invece a portare a termine un colpo in un’abitazione situata a poche centinaia di metri dai precedenti tentativi, nel Comune di Sperone, facendo razzia di tutto ciò che era possibile portare via.

Una situazione che i residenti vivono come una vera e propria beffa. Nonostante le segnalazioni e gli interventi, le forze dell’ordine faticano a contrastare efficacemente una serie di episodi che si ripetono con impressionante regolarità. Cresce così il senso di insicurezza tra i cittadini, che chiedono maggiore presenza e controlli, ma che allo stesso tempo sono consapevoli di dover rafforzare autonomamente le misure di difesa delle proprie abitazioni, vista la difficoltà di arginare un fenomeno che appare tutt’altro che occasionale.