AVELLA. Si riunisce il consiglio comunale. I punti all’ordine del giorno

E’ convocato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per il giorno 14.02.2023, alle ore 15.00, in prima convocazione e per i[ giorno 15.02.2023 alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso la Sala Alvarez del Palazzo Dueale di Avella (AV), per la trattazione del seguente ordine del giorno:

LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.2022; ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI TERZI RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE; ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITA’ DI AGENTE PUBBLICA SICUREZZA; NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO; PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SINCRONA EX. ART 14 TER DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. INERENTE lL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A DEPOSITO E VENDITA DI AUTOVETTURE NEL COMUNE DI AVELLA AL FG. 20, PARTICELLE 925-926-84 LUNGO LA 7 BIS DI D’AVANZO GIOVANNI.