Con la tua Pubblicità su Binews.it avrai il 75% di credito di imposta. Approfittane per fa conoscere la tua attività. I dettagli

A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line e quindi anche sul nostro quotidiano online.

Come visto in precedenza, a partire dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).

Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta devono essere effettuati su quelli iscritti:

presso il competente Tribunale, ovvero

presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, indipendentemente da natura giuridica assunta, dimensioni aziendali, regime contabile adottato.

Cosa aspetti, contattaci via email a redazione@bassairpinia.it, o al numero 3393402315.