“Avella, scatta domani alle 5 l’ultimo trattamento di disinfestazione: le raccomandazioni ai cittadini”

Il Comune di Avella informa la cittadinanza che giovedì 2 ottobre 2025, a partire dalle ore 05:00, sarà effettuato l’ultimo intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.
L’operazione rientra nel piano di prevenzione e controllo degli insetti nocivi e mira a garantire la massima tutela igienico–sanitaria per la popolazione.
Le raccomandazioni alla cittadinanza
Per la sicurezza di tutti, l’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare alcune precauzioni durante le ore interessate dall’intervento:
• Tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni.
• Non lasciare all’aperto alimenti e indumenti.
• Prestare attenzione agli animali domestici, evitando di lasciarli in spazi esterni.
L’intervento verrà svolto nelle prime ore del mattino per ridurre al minimo i disagi alla popolazione.
Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che il rispetto delle indicazioni è fondamentale per la buona riuscita dell’operazione e per la sicurezza collettiva.