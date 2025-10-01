“Avella, scatta domani alle 5 l’ultimo trattamento di disinfestazione: le raccomandazioni ai cittadini”

Il Comune di Avella informa la cittadinanza che giovedì 2 ottobre 2025, a partire dalle ore 05:00, sarà effettuato l’ultimo intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.

L’operazione rientra nel piano di prevenzione e controllo degli insetti nocivi e mira a garantire la massima tutela igienico–sanitaria per la popolazione.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

Per la sicurezza di tutti, l’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare alcune precauzioni durante le ore interessate dall’intervento:

• Tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni.

• Non lasciare all’aperto alimenti e indumenti.

• Prestare attenzione agli animali domestici, evitando di lasciarli in spazi esterni.

L’intervento verrà svolto nelle prime ore del mattino per ridurre al minimo i disagi alla popolazione.

Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che il rispetto delle indicazioni è fondamentale per la buona riuscita dell’operazione e per la sicurezza collettiva.