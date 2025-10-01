A30, chiusa l’uscita di Nola dalle 22:00 del 1° ottobre alle 6:00 del 2 ottobre

Nola (NA) – L’uscita autostradale di Nola, al km 18,9 della A30 Caserta–Salerno, resterà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire lavori di manutenzione programmata.
La chiusura è prevista dalle ore 22:00 di mercoledì 1° ottobre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 2 ottobre 2025.
Viabilità alternativa
• Per i veicoli provenienti da Salerno: uscita consigliata Tufino, sulla A16 Napoli–Canosa.
• Per i veicoli provenienti da Caserta: uscita consigliata sempre Tufino, sulla A16 Napoli–Canosa.
Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di pianificare per tempo i propri spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica stradale.