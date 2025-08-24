Forino (Av): Corrispondenza locale postale. Diverse Segnalazioni di Cittadini per la mancata consegna di posta e bollette

È da diversi giorni che a noi di Binews giungono disparate segnalazioni riguardo alla presunta mancata consegna di posta ordinaria, comprendente soprattutto bollette di luce, acqua e IMU.
Tanti cittadini, anche con molta preoccupazione, hanno infatti voluto evidenziare il disagio, consapevoli del rischio di incorrere in sanzioni amministrative e pecuniarie per il mancato pagamento delle utenze.
La segnalazione più incisiva ci giunge dalla parte alta della cittadina, ovvero dalle utenze di via Casal d’Amato, via San Paolo della Croce, via del Gelso e via Guglielmo Marconi.
Raccogliamo quanto indicato dai cittadini, comprendendo le loro legittime preoccupazioni, con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema.
