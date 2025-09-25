SANT’Oggi. Venerdì 26 settembre la chiesa celebra santi Cosma e Damiano e …

26 settembre: san Nilo da Rossano (al secolo Nicola Maleinos), nacque a Rossano nel 910, da una nobile famiglia. Rimasto orfano di entrambi i genitori fin da piccolo, venne educato dalla sorella. Condusse una giovinezza spensierata dedicandosi allo studio e alla pratica del canto e della calligrafia. Intorno al 940, Nicola si sposò prima di intraprendere la vita da monaco, affascinato dalla bellezza di una ragazza di umili origini; ebbe una figlia, ma il matrimonio non durò molto. Fece in modo che moglie e figlia non avessero problemi economici e quindi si ritirò nell’eparchia del Mercurion (zona così chiamata perché dedicata al dio pagano). Qui si dedicò alla vita contemplativa e alla carità e dove fece la professione religiosa assumendo il nome Nilo; raccolse e copiò numerosi codici. Nel 943 essendo alla ricerca continua di una maggiore perfezione di spirito si ritirò nella grotta di San Michele, ad Orsomarso. Fu in questa grotta che accolse il suo primo discepolo, Stefano, anche lui di Rossano, a cui si aggiungerà Giorgio, di nobile e ricca famiglia rossanese. Nella solitudine del romitorio si dedicava, oltre che alla preghiera, a copiare codici antichi per procurarsi di che vivere. Nel 952-53, a causa delle continue e tremende incursioni saracene, si ritirò con i suoi primi discepoli in una sua proprietà ai piedi della Sila, dove, nei pressi di una chiesetta preesistente dedicata ai martiri Adriano e Natalia costruì il suo primo monastero di San Adriano, nei pressi dell’attuale San Demetrio Corone, qui Nilo dimorò per oltre 25 anni attuando la sua riforma monastica. Impose ai monaci il lavoro e lo studio: per questo istituì lo scriptorium dove avveniva la trascrizione degli antichi manoscritti. Intorno al 980, morto il vescovo della città di Rossano, il clero ed il popolo lo chiamarono a succedergli, ma, preferì la vita monastica, sottraendosi prima col nascondersi e poi con la fuga. Fu così che, affidato San Adriano alla cura di Proclo di Bisignano, lasciò la Calabria puntando con dei monaci prima a Capua e poi a Montecassino, dove l’abate benedettino Aligerno gli concesse il monastero di Valleluce. Il santo vi prese dimora con i suoi monaci per 15 anni. Avrebbe potuto scegliere Costantinopoli come meta a lui più congeniale, ma preferì puntare su Roma per creare al centro della latinità situazioni di conoscenza reciproca, di dialogo e di comunione spirituale. Prediligendo Roma, Nilo volle dimostrare e testimoniare che la comunione e l’intesa tra i due “polmoni” della Chiesa erano possibili, anzi necessari e che l’unità da perseguire con un impegno di reciproco rispetto era la strada maestra ed il futuro a cui ispirarsi. E di questo fu testimonianza tra l’altro la perfetta sintonia che si stabilì con i Benedettini di Montecassino, con scambi di esperienze liturgiche di grande significato umano e di reciproca edificazione spirituale. Nel 994 da Valleluce si dovette trasferire a Serperi, nei pressi di Gaeta, dove fondò un nuovo monastero. Da Serperi, ispirato da una visione soprannaturale, nella primavera del 1004, facendosi accompagnare dal discepolo Bartolomeo e dall’egumeno Paolo, pure di Rossano, e pochi altri, Nilo si diresse verso Roma per fondarvi un altro monastero. I lavori vennero avviati nella tenuta di “Cryptaferrata”, poi Grottaferrata, avuta in dono dal principe di Tusculo Gregorio. Qui l’abate Nilo ebbe solo la gioia di vedere avviati i lavori perché morì il 26 settembre 1004, all’età di 94 anni.