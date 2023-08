L’Associazione socio culturale San Sebastiano Martire partita da Salvitelle (SA) nel 2013, dopo le tappe del Vallo di Diano: Sala Consilina, Sant’Arsenio, S Pietro al Tanagro Casalbuono e Controne, in occasione dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano l’associazione sarà presente ad Avella per presentare “LA MOSTRA ITINERANTE SUL MARTIRIO DI SAN SEBASTIANO”. L’evento si svolgerà dal 7 al 12 settembre.