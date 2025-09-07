Avella in festa: Cristian e Michele Maio ricevono la Prima Comunione

Avella, 7 settembre 2025 – Una giornata di gioia e di emozione avvolge la comunità di Avella in occasione della Prima Comunione di Cristian e Michele Maio, due giovanissimi protagonisti che ricevono oggi un momento indimenticabile della loro vita spirituale.

Circondati dall’affetto dei familiari e degli amici, Cristian e Michele ricevono oggi il Sacramento dell’Eucaristia, segnando un passaggio importante del loro cammino di fede. La celebrazione, partecipata e sentita, è arricchita dalla commozione di chi vuole condividere con loro questo giorno unico.

A renderlo ancora più speciale sono gli auguri colmi d’amore degli zii Nello e Rosa e dei cugini Filomena, Imma e Domenico, che dedicano ai due ragazzi un pensiero affettuoso:

“Carissimi Cristian e Michele, che questo giorno sia l’inizio di un cammino di luce e di serenità. Vi auguriamo che la Prima Comunione resti sempre nel vostro cuore come segno di amore, pace e speranza. Con tutto l’affetto: gli zii Nello e Rosa e i vostri cugini Filomena, Imma e Domenico.”

Una domenica di festa che rimarrà impressa non solo nella memoria dei piccoli comunicandi, ma anche di tutta la famiglia Maio e della comunità di Avella, che gioisce insieme a loro per questo traguardo di fede e di vita.