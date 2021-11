AVELLA. Il Telegiornale dei ragazzi del “Campus dell’Arte” di Avella. Video e Foto

Si è svolta questa mattina la visita alla redazione di Binews dei bambini che hanno partecipato al Campus dell’Arte 2021. Quest’anno il campus è stato caratterizzato da numerose attività tra cui supporto didattico, musica, astronomia, teatro , arte immagine e giornalismo, ma anche tanto divertimento con diversi spettacoli di burattini e giochi di abilità. Lo scorso 30 ottobre si è svolta anche la Festa di Halloween e la prossima settimana si concluderà il programma con l’elezione del baby-sindaco che rientra nell’attività di educazione civica. Dunque in questa “edizione straordinaria” ritroveremo i “baby-giornalisti” alla prese con una piccola edizione del telegiornale divertente, vi annunceranno in breve quello che hanno realizzato al campus. Superata l’emozione iniziale si sono trasformati in inviati speciali, hanno visitato la redazione e tutte le componenti: la regia, la sala di registrazione e gli studi.





