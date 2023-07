AVELLA. Forum delle persone disabili. Ecco la Relazione del garante della disabilità Vincenzo Serpico

Ieri in seno al consiglio comunale di Avella il garante della disabilità del Comune, il prof. Vincenzo Serpico, ha presentato la relazione del lavoro svolto che pubblichiamo.



Agli Atti del Consiglio Comunale di Avella

Al presidente del C.C. di Avella

E p.c. Al Sindaco di Avella

​Oggetto: Forum delle persone disabili – Relazione dell’11/07/2023

PREMESSA

Il Forum delle Persone Disabili è stato istituito dall’attuale Amministrazione, a seguito di un Regolamento varato dalla precedente Amministrazione.

Trattasi di un organismo senza poteri deliberativi, ma con la funzione di consulenza, proposta, consultazione dell’Ente Locale.

Ad esso aderiscono, attraverso una palese dichiarazione agli atti, tutte le associazioni, i centri di recupero e di riabilitazione, le persone disabili e le loro famiglie in regime di pari condizioni.

Il F.P.D è coordinato dal delegato alla disabilità nominato Illo tempore con decreto monocratico del Sindaco Vincenzo Biancardi, senza alcun onere da parte dell’Amministrazione.

I LAVORI

Da marzo 2022 a giugno 2023 il F.P.D. si è riunito almeno una volta al mese con convocazione concordata fra il coordinatore ed il Sindaco.

I lavori si sono tenuti alternativamente nella sala Alvarez o negli ambienti attigui all’ufficio S.I.A.T. nel palazzo comunale ed hanno avuto una durata minima di un’ora e mezza (fra le 17:30 e le 19:00).

Tutto si è svolto sempre alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione nella persona del Sindaco e/o del Vice-Sindaco.

I confronti, le proposte, gli spunti sono stati portati all’attenzione del Sindaco e dell’Assessore alle politiche sociali con comunicazioni poste al protocollo dell’Ente Locale.

PROPOSTE

Si sintetizzano a beneficio dell’intero Consiglio Comunale di Avella, le proposte sancite ed ufficializzate a coloro prima citati:

1) Costituzione di un riferimento per possibili consultazioni di p ersone o famiglie in merito all’ inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro, della scuola, d e ll’assistenza sanitaria, dell’assistenza fiscale e d e lla genuina aggregazione e/o incl u sione ad eventi proposti sul territorio;

2) Richiesta di copertura spese per gratuito trasporto di persone non autosufficienti presso centri clinici per le necessità di rito;

3) Richiesta di un centro permanente per attività di socializzazione da parte delle persone disabili e loro famiglie;

4) Proposta legata alla richiesta di finanziamento ad Enti Pubblici per l’abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche;

5) Proposta di richiesta della bandiera viola, da attribuire ai Comuni che mostrino accessibilità e vivibilità per le persone diversamente abili;

6) Proposta di pubblici incontri in occasione delle giornate Internazionali di informazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità (21/02 – 02/04 – 03/12, ecc.);

7) Proposte di partnership con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio per manifestazioni finalizzate alla solidarietà con associazioni e fondazioni nel mondo della disabilità;

8) Adesione al Movimento Italiano Disabili, coordinamento Regionale;

9) Proposta di partecipazione del le persone disabili ad attività ludiche e ricreative presenti sul territorio ( manifestazioni sportive, campus estivi, ecc.);

10) Richiesta all’Amministrazione di confronto sui capitoli di bilancio Comunale in materia di politiche sociali;

11) Richiesta di possibile costituzione di cooperative sociali miste per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro;

12) Costituzione pagine facebook e gruppo whatsapp denominati forum della disabilità.

Di quanto​​​​

​​​​​​Coordinatore Forum delle Persone Disabili

​​​​​​​​Vincenzo Serpico