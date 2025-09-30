Avella, firmata la convenzione per rafforzare i controlli sui veicoli commerciali lungo la SS 7-bis

Avella (Italia) – Questa mattina, presso la Casa comunale, è stata siglata una convenzione tra il Comune di Avella e la Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’accordo prevede l’avvio di controlli congiunti sui veicoli commerciali in transito lungo la Strada Statale 7-bis, una delle principali arterie della Campania.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle politiche di sicurezza e sostenibilità del trasporto su gomma, ha tre obiettivi principali: aumentare la sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale delle emissioni e contrastare la concorrenza sleale nel settore della logistica e del trasporto merci.

Le operazioni di verifica saranno condotte in collaborazione tra la Polizia Municipale di Avella e la Motorizzazione Civile di Avellino, con il supporto della Direzione Generale Territoriale.

Secondo i promotori, si tratta di un passo significativo verso una maggiore responsabilizzazione del comparto del trasporto commerciale, allineando gli standard locali alle pratiche europee in materia di sicurezza e sostenibilità.