Maurizio Petrarca: «Dalla Regione Campania un miliardo di euro per le strade, priorità alle aree interne»

Napoli – La Regione Campania ha presentato questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, il nuovo Piano Strade, un programma di investimenti che mobilita risorse per circa un miliardo di euro e che coinvolge 485 amministrazioni locali con quasi 400 progetti finanziati.

La novità principale riguarda la destinazione di oltre 500 milioni di euro alle aree interne, con interventi considerati immediatamente cantierabili grazie alla programmazione messa in campo dai Comuni. La graduatoria sarà pubblicata in settimana, consentendo l’avvio rapido delle procedure di appalto.

Il piano si fonda su una scelta amministrativa precisa: utilizzare fondi FESR per progetti sulle aree interne, aggiungendo così oltre mezzo miliardo di euro ai 400 milioni provenienti dai Fondi di Sviluppo e Coesione. Risorse destinate in maniera esclusiva ai territori più fragili, in particolare quelli compresi nelle aree Snai (Strategia Nazionale per le Aree Interne), come l’Alta Irpinia, e nei masterplan regionali.

«Ho dato il mio contributo affinché questa fosse la direzione seguita e sono soddisfatto del risultato raggiunto» ha dichiarato Maurizio Petrarca, sottolineando come l’Irpinia sarà tra i territori che più beneficeranno degli investimenti.

Gli obiettivi sono molteplici: migliorare la mobilità, favorire lo sviluppo economico e sociale, contrastare lo spopolamento e, allo stesso tempo, aprire cantieri, creare lavoro per le imprese e nuove opportunità per i cittadini.

Un piano infrastrutturale che punta a restituire pari dignità alle comunità delle zone interne, troppo a lungo marginalizzate rispetto ai grandi centri urbani.