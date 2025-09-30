Paupisi, donna trovata morta in casa: si cerca il marito fuggito con i figli

Paupisi (Benevento) – Una comunità dell’entroterra sannita si è svegliata sconvolta da un dramma familiare. Nella mattinata di oggi, in una casa della frazione Frasso, è stato trovato il corpo senza vita di Elisabetta Polcino, 49 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente con una pietra, forse mentre si trovava a letto.

I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai vicini. Le indagini si sono immediatamente concentrate sul marito, Salvatore Ocone, che risulta irreperibile. L’uomo si sarebbe allontanato con i due figli minorenni della coppia. Un terzo figlio, maggiorenne, si trova fuori regione per motivi di lavoro.

Le ricerche sono in corso e riguardano sia il territorio comunale sia le aree limitrofe. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a ricostruire la sequenza dei fatti.

Per la piccola comunità di Paupisi, che conta poco più di 1.500 abitanti, la notizia è stata un fulmine a ciel sereno. «Una tragedia che ci lascia senza parole», ha commentato un residente.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta, mentre l’attenzione resta concentrata sul rintraccio del marito e sulla tutela dei due minori.