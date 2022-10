L’istituto superiore Ambrogio Leone-Umberto Nobile di Nola foraggia la nocciola avellana

Nei giorni 18 e 19 ottobre presso gli spazi della Città della Scienze di Napoli è stato organizzato un incontro con tutte le scuole superiori, che nella loro offerta formativa abbiano l’indirizzo di Agraria. L’istituto superiore Leone-Nobile di Nola sarà presente con un suo stand, nel quale opereranno con il pubblico alunni e docenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo presenti nel plesso di Viale Garibaldi. Sarà l’occasione propizia per divulgare ed informare sulle attività e sulle discipline di insegnamento, che vengono programmate per l’utenza che sceglie l’indirizzo di Agraria. Ci sarà l’opportunità di pubblicizzare un tipico e conosciuto prodotto del nostro territorio, la nocciola avellana, che verrà posta all’attenzione degli astanti, mettendo in mostra le proprietà organolettiche, i modi della coltura, la gastronomia affine e la nostra storia risalente all’illustre Virgilio. Il tema delle giornate sarà proprio quello di partire dalle colture nostrane ed attraverso di esse, passare ai percorsi laboratoriali presenti nella scuola nolana. L’evento sarà completato da un breve filmato-documentario prodotto dagli alunni e dai docenti per il quale sarà accesa l’attenzione sulle tradizioni culinarie legate al “frutto ” avellano.

Bruno Sorrentino