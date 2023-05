AVELLA. E’ polemica sul costo pagato dagli alunni delle elementari per visitare l’anfiteatro romano. Cacace: “Ma questi soldi a chi vanno?”

E’ polemica ad Avella per il costo pagato dagli alunni delle elementari di via Francesco De Sanctis per visitare l’anfiteatro romano. A chiedere spiegazioni è il capogruppo di opposizione di “Cambia Avella”, avv. Chiara Cacace. ” Una gita scolastica per i bambini delle elementari che non ha nessun costo, visto che il pulmino non è stato utilizzato perché accompagnati e ritirati dai genitori all’Anfiteatro. La merenda stata offerta da una Azienda Locale. Alla fine richiesta di contributo di €7,00. Dico io, è pensabile che i bambini di Avella senza costi sostenuti debbano pagare per visitare i nostri siti? Ma questi soldi dove e a chi vanno? Senza parole solo lacrime!!! Portateli voi i vostri figli all’Anfiteatro. Che belli i tempi con Nicola Montanile”, ha dichiarato Cacace.