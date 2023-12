AVELLA. Due novità assolute in programma: “Babbo Natale al Museo” e la “Tombola Vivente”

La Città d’Arte illuminata a festa per il Natale, lo scorso fine settimana ha già accolto centinaia di famiglie per assistere agli spettacoli che si svolgono nel meraviglioso giardino del Palazzo Baronale sede del Museo Archeologico ed Immersivo Mia, tutti inseriti nel cartellone degli eventi “Nativitatis” del Comune di Avella. Alle luminarie ,che già rappresentano una valida attrattiva, questo fine settimana si aggiungono due spettacoli unici: sabato 16 dicembre a partire dalla ore 18.00 ed in replica alle 19.00 e alle 20.00 il gruppo M&N’S si esibirà in “Babbo Natale al Museo”, un mix di divertimento e scoperta in un luogo che conserva i tesori di un tempo. Domenica 17 dicembre altra novità assoluta con “Tombola Vivente” dove il vero pulcinella, interpretato da Franco Gaetano, dal vivo, farà giocare i partecipanti alla Tombola Tradizionale Napoletana su cartelle giganti occupando tutta la corte del giardino, il divertimento è assicurato, l’iniziativa è a cura di Associazione Eughea premierà con un manufatto artigianale i vincitori. Gli spettacoli sono su prenotazione ed è previsto un minimo di contributo per la partecipazione che prevede anche le visite al museo archeologico ed immersivo. Per le informazioni si può contattare l’ufficio turistico su whatsapp al numero 3338847353 oppure si può chiamare al 3209479173.