Ordine, tradizione e orgoglio civico: il messaggio del sindaco Rozza alla comunità

Articolo ricevuto e pubblicato

A firma del Prof. Simone Rozza, Sindaco di Quadrelle

Si sono da poco conclusi i festeggiamenti del Maio in onore di Sant’Antonio Abate e sento il dovere, come Sindaco e come cittadino di Quadrelle, di esprimere un sentimento chiaro e condiviso: tutto si è svolto nel migliore dei modi, tutto è filato liscio, senza alcuna criticità. È stata una festa ordinata, partecipata, sicura, degna della nostra storia e della nostra comunità.

Ho visto un paese unito, consapevole, capace di vivere una tradizione antica con spirito moderno, nel rispetto delle regole e delle persone. Quadrelle ha dato prova di maturità civica e di grande senso di responsabilità, offrendo l’immagine migliore di sé.

Per questo desidero rivolgere, in prima persona, un ringraziamento sentito e istituzionale a tutti coloro che hanno contribuito alla piena riuscita dei festeggiamenti.

Ringrazio innanzitutto il Presidente e tutti i componenti del Comitato Maio S. Antonio Abate 2026, per il lavoro serio, attento e appassionato svolto con grande senso del dovere. Un ringraziamento va poi a tutti i componenti di tutte le squadre, che hanno operato con dedizione, spirito di sacrificio e collaborazione costante.

Ringrazio profondamente la popolazione di Quadrelle, che ha partecipato con entusiasmo, compostezza e orgoglio, dimostrando ancora una volta quanto forte sia il legame con le nostre tradizioni.

Un grazie sincero va alle forze dell’ordine, in particolare ai Carabinieri e ai Carabinieri Forestali, per la presenza costante, la professionalità e il lavoro svolto a tutela della sicurezza di tutti.

Desidero ringraziare i ragazzi del Progetto GOL, esempio concreto di impegno, inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Un ringraziamento particolare va ai dipendenti comunali, alla Polizia Municipale e a tutta la macchina amministrativa, che con discrezione, competenza ed efficienza hanno garantito il corretto svolgimento di ogni fase organizzativa.

Infine, ringrazio la Protezione Civile, presidio fondamentale di prevenzione e sicurezza, sempre pronta a intervenire con professionalità e spirito di servizio.

Quando una festa riesce così bene, non è mai un caso: è il risultato di un lavoro corale, di una comunità che crede nelle istituzioni, rispetta le regole e custodisce con orgoglio la propria identità.

Continuiamo su questa strada, con la stessa serietà, lo stesso rispetto e lo stesso amore per Quadrelle.

Viva Sant’Antonio Abate. Viva Quadrelle.