Avella, disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale

AVELLA – Nella notte tra oggi e domani il Comune di Avella ha programmato un intervento straordinario di disinfestazione che interesserà l’intero territorio cittadino. Le operazioni inizieranno intorno alle ore 2:00 e proseguiranno per diverse ore con l’obiettivo di garantire la massima efficacia.

L’amministrazione comunale invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni durante l’intervento:

• evitare di lasciare porte e finestre aperte;

• non esporre all’esterno alimenti o indumenti;

• prestare particolare attenzione agli animali domestici.

Il provvedimento rientra nel piano di manutenzione e igiene ambientale predisposto dal Comune, volto a contrastare la proliferazione di insetti soprattutto nel periodo estivo e a tutelare la salute pubblica.

Le autorità locali ringraziano la popolazione per la collaborazione e rassicurano che le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.