AVELLA. Disabilità e abbattimento barriere architettoniche, la cittadina archeologica ottiene fondi PNRR

Ieri si è svolto un importante sopralluogo presso il Museo Archeologico ed Immersivo MIA, il giardino del Palazzo Baronale e Anfiteatro per dettare le linee progettuali esecutive per i due finanziamenti PNRR che ha ottenuto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi per l’ abbattimento delle barriere architettoniche fisiche e cognitive. A questo sopralluogo seguirà un incontro con il Prof. Vincenzo Serpico Presidente del Forum delle Disabilità per ulteriori azioni di carattere consultivo e programmatico. Ad accogliere la nutrita squadra di tecnici ed esperti il Sindaco Vincenzo Biancardi, la vice sindaca Anna Alaia e altri consiglieri ed assessori, il Rup Pasquale Maiella, la funzionaria del Ministero della Cultura Elettra Civale, gli operatori dell’Ufficio Turistico Siat, dell’area tecnica e del comando vigili. Al sopralluogo hanno partecipato coloro i quali stanno lavorando alle suddette misure progettuali:

– Mario Buono professore ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’ Università Vanvitelli, Gabriella Esposito Ricercatrice CNR e membro del Consiglio Scientifico dell’IRISS, Sara Fariello Ricercatrice CNR, Rosamaria Giusto Ricercatrice CNR, Barbara Matetich Storico e Critico d’Arte e Dottoranda in Ambiente Design e innovazione Università Vanvitelli, Maria Laura Nappi e Camelia Chivaran Dottorande in Ambiente Design e Innovazione Università Vanvitelli, Giovanni Spizuoco Architetto e Progettista ,Carmen Loiola Consulente Patrimonio Museale e Culturale. La convenzione è stata stipulata da Comune di Avella,(in qualità di capofila,l’ Università Vanvitelli, CNR Centro Nazionale di Ricerca di Napoli e Ministero della Cultura. La Vanvitelli rappresentata dal dipartimento di Ingegneria nella persona del Prof. Buono e dei suoi ricercatori, insieme al CNR e IRISS si occuperanno di progettare e realizzare tecnologie innovative e all’avanguardia specializzate per l’abbattimento delle barriere immateriali. I fondi spendibili sono 500.000 € per l’Anfiteatro e 500.000 € per il giardino del Palazzo Baronale e Museo.