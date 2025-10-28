Tragedia a Solopaca, 66enne muore nello scontro tra trattore e camion

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Clemente Colella, 66 anni, residente a Solopaca, nel Beneventano. L’uomo è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di un violento impatto tra il suo trattore agricolo e un camion lungo via Bebiana, la strada provinciale che collega Solopaca al comune di Melizzano.

Secondo una prima ricostruzione, il trattore — che trainava un carrello carico di olive appena raccolte — sarebbe stato centrato dal mezzo pesante, venendo sbalzato in avanti per diversi metri. L’urto è stato devastante e per il 66enne non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Telese Terme e ai Carabinieri di Cerreto Sannita.

I soccorritori hanno tentato di rianimare l’uomo sul posto, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. L’impatto, secondo le prime ipotesi, sarebbe avvenuto mentre Colella faceva ritorno a casa dopo una giornata di lavoro nei campi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La comunità di Solopaca, scossa dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia Colella, conosciuta e stimata nel paese.