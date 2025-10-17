AVELLA. Christian Ciano nel film su Gigi D’Alessio: il giovane attore campano entra nel cast della produzione biografica

L’emozione è palpabile, una vera e propria “vibrazione” per il giovane attore avellano Christian Ciano, la cui passione per la recitazione oggi si scontra con la “magia urbana” del cinema, realizzando un sogno: l’ingaggio per il cast del film biografico su Gigi D’Alessio. Nonostante il ruolo specifico sia quello di una comparsa, la partecipazione a un progetto di tale portata, è un passaggio di testimone emotivo e un trampolino di lancio inestimabile per la sua carriera. Questo importante traguardo professionale non è casuale, ma è supportato da una solida formazione che attesta la versatilità e il talento di Ciano: l’attore è infatti allievo della scuola di recitazione cinetelevisiva Officine in Scena 2023-2025, dove si prepara con docenti di rilievo come Vincenzo Catapano, Annalisa Sirignano, Giovanni Amura e Rossella Rivoli. La scuola è nota per il rigoroso studio della dizione, elemento fondamentale che apre le porte ai casting e forma professionalmente i giovani talenti. Christian Ciano vanta inoltre un percorso formativo consolidato nel Laboratorio teatrale Proteatro (2019-2025), con studio di tecniche di recitazione, improvvisazione e dizione. Il suo curriculum include già significative esperienze lavorative tra il 2023 e il 2025

, come la partecipazione a cortometraggi quali “YOUTH” nel ruolo di Alessandro e “Il potere della pozione Favolante” nel ruolo di Capitano Uncino, entrambi diretti da Vincenzo Catapano, oltre al ruolo di Amleto in “Hamlet, essere o non essere” di W. Shakespeare e di Fergus nel cortometraggio “A supernova boy”.

​Questo talento versatile non si limita al set: Ciano ha dimostrato la sua profondità anche sul palco, esibendosi in vari monologhi, anche con l’artista BigMama. La sua sensibilità e il suo impegno civile sono stati ancor più evidenti in occasione del Premio Artis Suavitas ai Templi di Paestum, dove si è esibito con un monologo toccante in omaggio alle vittime di femminicidio Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin. L’impatto della sua performance è stato amplificato dalla platea di eccezione, che includeva figure di spicco come Gianluigi Nuzzi, Marco D’Amore, Nicola Gratteri, Raffaele Morelli, Iginio Massari e tanti altri, a conferma del peso artistico e morale che il giovane attore sta acquisendo sulla scena. Christian Ciano è ora pronto a immergersi in una storia che è tutta Napoli, tutta musica e tutta passione viscerale, assorbendo l’energia di una produzione destinata a lasciare il segno.