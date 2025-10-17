Una settimana dopo l’incendio: Moschiano riparte con coraggio e determinazione

È trascorsa una settimana da quella notte che nessuno di noi potrà dimenticare. Intorno alle 21:15, un incendio doloso ha colpito il nostro nuovo Municipio, mettendo a rischio non solo una struttura simbolo del rinnovamento di Moschiano, ma anche la serenità dell’intera comunità. Quello che poteva trasformarsi in tragedia è stato evitato grazie al coraggio e alla prontezza di cittadini che, senza esitazione, hanno affrontato fumo e fiamme per contenere il rogo in attesa dei soccorsi.

Il loro gesto rimane inciso nella memoria collettiva come esempio di coraggio civile e di amore autentico per la propria terra. È anche grazie a loro se oggi il Comune è salvo e la vita amministrativa può riprendere, pur tra le difficoltà.

L’incendio è stato un colpo duro, un atto vile che ha ferito il cuore di Moschiano. Eppure, da quella notte, è emersa la parte più nobile del nostro paese: solidarietà, unità, senso di appartenenza.

Dopo lo sconcerto iniziale è arrivata la reazione, quella giusta e dignitosa di un popolo che non cede alla paura, che sceglie la strada della legalità e del rispetto.

Le indagini, condotte con competenza e determinazione dai Carabinieri di Quindici e Baiano e dal Commissariato di Lauro, hanno portato in tempi brevi alla soluzione del caso, restituendo fiducia e sicurezza alla cittadinanza. A loro va il ringraziamento più sincero per la professionalità e la vicinanza dimostrate.

Nel frattempo, l’Amministrazione ha continuato a lavorare con impegno per non interrompere il cammino di crescita avviato:

•l’inaugurazione della nuova sede comunale;

•l’apertura della nuova scuola, segno di fiducia nelle nuove generazioni;

•l’avvio dei lavori di riqualificazione della piazza principale;

•il finanziamento del progetto per la sistemazione delle strade comunali;

•la trasmissione RAI che ha raccontato le bellezze e la storia di Moschiano a tutto il Paese.

Tutti risultati concreti che testimoniano la vitalità di una comunità in cammino.

L’incendio ha voluto colpire proprio questo spirito, ma non ci riuscirà: da quella ferita nascerà una consapevolezza nuova, quella di un paese che sa trasformare il dolore in energia e la paura in determinazione.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano di cuore i cittadini, le associazioni, i sindaci del territorio e tutte le istituzioni che hanno espresso solidarietà e sostegno. Moschiano ha dimostrato di essere più forte di qualsiasi gesto vile.

Oggi ripartiamo, più determinati di prima.

Con trasparenza, con unità, con senso civico.

Perché la nostra vera forza non è negli edifici, ma nelle persone che, anche tra le fiamme, scelgono di non arrendersi.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Moschiano