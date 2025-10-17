GIUGLIANO Calcio – In attesa di Capuano, a Latina la squadra sarà guidata dal preparatore atletico avellano Luca Tulino

In casa Giugliano Calcio si prepara una nuova svolta tecnica. In arrivo c’è Eziolino Capuano, che tuttavia dovrà attendere la definizione del contenzioso con il Trapani al collegio arbitrale prima di poter ufficialmente sedersi sulla panchina gialloblù. L’esperto allenatore campano, protagonista nelle scorse stagioni anche con Taranto e Foggia, è pronto a tornare in Serie C per rilanciare le ambizioni del club napoletano.

Nel frattempo, in occasione della trasferta di sabato a Latina, la squadra sarà diretta da Luca Tulino, attuale preparatore atletico della società, figura ormai di riferimento all’interno dello staff tecnico.

Chi è Luca Tulino

Originario di Baiano e nato ad Avella, Luca Tulino è un professionista di lunga esperienza nel panorama calcistico campano.

Conseguito il titolo di Preparatore Atletico dei Professionisti a Coverciano nel 2011, vanta un curriculum di alto livello: ha lavorato con club come Nola, Fondi, Turris, Paganese e Savoia.

Nel 2018/2019 è stato match analyst dell’Avellino guidato da mister Giovanni Bucaro, contribuendo alla vittoria del campionato e dello scudetto di Serie D.

La stagione successiva, 2019/2020, ha ricoperto lo stesso ruolo nell’Avellino di Ignoffo prima e Capuano poi, in Serie C.

Nel 2020/2021 è stato preparatore atletico dell’Under 16 nazionale dell’Avellino, per poi approdare al Giugliano Calcio nel 2021, con cui ha festeggiato la promozione in Serie C nella stagione 2021/2022.

Riconfermato anche per la stagione successive, Tulino è oggi uno dei pilastri dello staff tecnico, apprezzato per la sua professionalità, competenza e dedizione.

In attesa di Capuano, dunque, toccherà a lui guidare il gruppo nella delicata sfida di Latina, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e la condizione fisica della squadra in un momento chiave del campionato.