AVELLA. Campagna elettorale Europee: tappa avellana per Aldo Patriciello e Carmela Rescigno. VIDEO E FOTO

L’evento è stato organizzato da Peppino Guerriero, noto sostenitore e amico del parlamentare di Venafro, che ha curato ogni dettaglio per garantire il successo dell’incontro. La partecipazione è stata ampia e variegata, comprendendo non solo amministratori mandamentali, ma anche rappresentanti del Vallo di Lauro e del nolano, a dimostrazione della rilevanza territoriale della tappa elettorale.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, che ha accolto con calore i candidati e i partecipanti, sottolineando l’importanza delle elezioni europee per il futuro del territorio. La moderazione dei lavori è stata affidata ad Alberto Ciano, che ha gestito con competenza e professionalità gli interventi e il dibattito.

Carmela Rescigno ha preso per prima la parola, illustrando il suo programma elettorale e le sue priorità per il futuro dell’Unione Europea. Ha sottolineato l’importanza di politiche che favoriscano lo sviluppo locale e la crescita economica, senza trascurare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

A seguire, Aldo Patriciello ha concluso l’incontro con un intervento deciso e critico nei confronti della politica ecologica attualmente promossa dall’Unione Europea. Secondo Patriciello, queste politiche finiscono per avvantaggiare solo la Cina, penalizzando le economie locali e le imprese europee in particolare quelle italiane. Ha evidenziato la necessità di rivedere tali politiche per garantire un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico.

La tappa di Avella si è rivelata un momento importante per la campagna elettorale di Aldo Patriciello e Carmela Rescigno, offrendo ai cittadini l’opportunità di confrontarsi direttamente con i candidati e di approfondire i temi cruciali per il futuro dell’Europa. L’incontro ha evidenziato il forte impegno dei due candidati nel rappresentare gli interessi del territorio e nel promuovere un’Unione Europea più equilibrata e giusta.

Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno rappresentano un appuntamento fondamentale per il futuro dell’Unione, e il coinvolgimento attivo dei cittadini in incontri come quello di oggi ad Avella è essenziale per garantire una scelta consapevole e informata.