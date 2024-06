Festival della Pizza a Pignataro Maggiore: un evento benefico per il Reparto Oncologico Pediatrico del Santobono Pausilipon

Pignataro Maggiore, 4 giugno 2024 – Si avvicina l’atteso Festival della Pizza a Pignataro Maggiore, organizzato dall’associazione L’Officina dell’Amore APS, che si terrà in Piazza Alcide De Gasperi (località Partignano) nelle serate del 14, 15 e 16 giugno 2024. L’evento ha uno scopo nobile: raccogliere fondi per il reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, regalando una speranza ai bambini in cura.

Un festival di solidarietà

Trenta donne dell’associazione L’Officina dell’Amore saranno impegnate nella raccolta fondi, dimostrando ancora una volta la loro dedizione e amore verso i piccoli pazienti del Santobono Pausilipon, uno dei principali centri per la cura delle leucemie e dei tumori solidi in età pediatrica.

Un programma ricco e variegato

Le serate del festival saranno allietate da un ricco programma di intrattenimento che prevede:

Musica live e DJ set per animare la piazza

e per animare la piazza Intrattenimento per bambini con falconieri, spettacoli di bolle e illusionismo

con falconieri, spettacoli di bolle e illusionismo Esibizioni di cover band e musica popolare

Maestri pizzaioli d’eccezione

Protagonisti indiscussi dell’evento saranno i maestri pizzaioli, pronti a deliziare il pubblico con pizze uniche e ingredienti di alta qualità. Tra gli ospiti speciali ci saranno Errico Porzio, Salvatore Lionello e Ciro Salvo, affiancati dal Maestro Marco Quintili. Le pizzerie partecipanti includono:

Pizzeria La Spiga

Luca Viggiani

Jimmy Pizza

Pizzeria Giama’

L’Officina dell’Amore APS

L’Officina dell’Amore è una giovane associazione di promozione sociale con un impegno particolare verso i bambini oncologici dell’Ospedale Pausilipon di Napoli. Ogni anno, l’associazione adotta un progetto su proposta della Direzione Sanitaria del Pausilipon, organizzando numerose attività benefiche, tra cui il Festival della Pizza.

Un impegno collettivo

Il credo dell’associazione è chiaro: “Tutti i bambini, in particolare quelli oncologici vittime della nostra terra malata, sono figli di tutti noi”. Il motto che guida l’associazione è: “Perché L’Officina dell’Amore siamo noi ma non senza di VOI!”. Con questo spirito, L’Officina dell’Amore e Marco Quintili sono pronti a garantire un evento indimenticabile, ricordando che “L’APPETITO VIEN… DONANDO!”.

Conclusioni

Non perdete l’occasione di partecipare al Festival della Pizza a Pignataro Maggiore. Venite a gustare le deliziose pizze preparate dai migliori maestri pizzaioli e a sostenere una causa importante. Ogni donazione contribuirà a portare un sorriso e una speranza ai piccoli pazienti del reparto oncologico pediatrico del Santobono Pausilipon.