NAPOLI. Secondigliano: aggredisce gli agenti intervenuti. Un arresto della Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via delle Dolomiti, hanno notato un uomo seduto su una panchina che alla vista degli operatori si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. Una volta raggiunto, il prevenuto ha aggredito i poliziotti con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

L’indagato, una volta posto in sicurezza all’interno dell’auto di servizio ha, altresì, danneggiato il finestrino posteriore del veicolo con violenti calci.

Per tale motivo il 35enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.