AVELLA. Cala il sipario sulla dodicesima edizione di “Teatro Sotto Le Stelle”

Si è conclusa con l’ennesimo straordinario successo di pubblico la rassegna “Teatro Sotto le Stelle 2023 – Premio Vito Molaro” giunta alla sua dodicesima edizione.

L’esibizione della Compagnia Teatrale Stabile MELA, che ha portato in scena “Medico su Misura”, commedia scritta e diretta da Franco Pinelli, ha rappresentato l’ultimo atto di un evento entrato oramai a far parte dell’elite culturale avellana e teatrale.

Diverse compagnie si sono susseguite sul palco del Giardino del Palazzo Ducale, allietando gli spettatori e concorrendo per la vittoria dell’ambito Premio dedicato al giovane Vito Molaro, attore prematuramente scomparso.

A trionfare, dopo insindacabile verdetto della Giuria qualificata, è stata la Compagnia Ianneo-Caso con la partecipazione di Annamaria Da Brescia.

Menzione particolare per Rita Pirro, anima e regista della Compagnia Arianovateatro, per lo spettacolo “Un ragazzo di campagna”, andato in scena il 22 luglio.

Estremamente soddisfatti gli organizzatori per la qualità degli spettacoli e il numero di spettatori, che ogni anno calorosamente accolgono la Rassegna manifestando con la propria presenza la passione per il Teatro.

Appuntamento rinnovato dunque per il 2024, con grandi novità e sorprese in arrivo per “Teatro Sotto le Stelle”.