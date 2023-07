Cassano Irpino (AV) – Furto in abitazione: i Carabinieri denunciano un trentenne del posto

Continua l’attività di controllo del territorio messa in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per il contrasto ai reati contro il patrimonio.

A finire questa volta nella rete dell’Arma un trentenne di Cassano Irpino, ritenuto responsabile di “Furto in abitazione”.

Tutto è iniziato con l’immediata denuncia sporta dalla vittima, compaesano del presunto responsabile.

I Carabinieri della Stazione di Montella, dopo aver effettuato un approfondito sopralluogo, hanno avviato le indagini, estrinsecatasi principalmente attraverso l’acquisizione di utili informazioni.

Alla luce delle evidenze emerse, il trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia al recupero della refurtiva, sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare eventuali responsabilità del giovane in analoghi fatti commessi in Irpinia.