AVELLA (AV)- La Decima Sagra della Nocciola e della Castagna: Due fine Settimana di Gusto e Tradizione

Avella, un piccolo gioiello nel cuore della Campania, si prepara ad accogliere la decima edizione della Sagra della Nocciola e della Castagna, un evento che celebra le delizie autunnali e la ricchezza gastronomica di questa affascinante regione. L’organizzazione di questo festoso appuntamento è affidata all’entusiastica e instancabile Associazione “I Rami del Melo”, la cui passione per le tradizioni locali ha reso questa manifestazione un punto di riferimento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura locale.

Il Calendario dell’Evento

La Sagra si svolgerà su due weekend consecutivi: il 14 e 15 ottobre come un preludio anticipato, seguito dal clou dell’evento il 20, 21 e 22 ottobre 2023. Questa scelta consente ai visitatori di assaporare gradualmente l’atmosfera festosa che pervaderà il centro storico di Avella.

Gastronomia Locale da Leccarsi i Baffi

Il cuore della manifestazione è rappresentato dai piatti tipici locali, preparati con maestria dagli chef del luogo. Tra le prelibatezze in programma, si potrà gustare Linguine con noci e alici, Pennette ai funghi porcini, Pennette al ragù di cinghiale, Pennette con farina di castagna ai funghi porcini, Fagiolata con cotechino paesano, Zuppa di castagne e funghi porcini, e il delizioso Caciocavallo impiccato. Un viaggio culinario che soddisferà i palati più esigenti, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Una Sagra Aperta a Tutte le Ore

L’evento non si limita al solo pomeriggio: la Sagra è aperta anche a pranzo, permettendo ai visitatori di godere delle specialità locali in un’atmosfera più rilassata e di assaporare il fascino del centro storico di Avella durante il giorno.

Esplorare le Bellezze di Avella

Oltre alle prelibatezze culinarie, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le bellezze archeologiche di Avella. Dalla magnificenza dell’anfiteatro romano al fascino del castello medievale, dalle affascinanti tombe romane alla recentemente riaperta Grotta di San Michele dopo lavori di ristrutturazione, Avella offre un tuffo nel passato che arricchirà l’esperienza dei visitatori.

Musica Popolare e Divertimento

La Sagra non è solo una festa per il palato ma anche un’occasione per godere della musica popolare che allieterà i visitatori. Gruppi locali si esibiranno, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente che accompagnerà le degustazioni e renderà l’evento un’esperienza indimenticabile.

La sagra attira migliaia di persone provenienti da ogni parte, creando un ponte tra manifestazioni di culture e tradizioni diverse. Un’opportunità per condividere, apprezzare e celebrare la ricchezza della cultura campana.

La Decima Sagra della Nocciola e della Castagna ad Avella promette di essere un’esperienza straordinaria che unisce gastronomia, cultura e divertimento. Una bella settimana dedicata alla scoperta delle delizie autunnali e alle tradizioni che rendono Avella un luogo unico nel cuore della Campania.